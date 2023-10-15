Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajlarının, bugüne kadar 42 milyar 144 milyon kilovatsaatlik enerji üretimiyle ülke ekonomisine yaklaşık 117 milyar liralık katkı sağladığını bildirdi.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) su alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Deriner Barajı'nın Türkiye'nin ikinci en yüksek barajı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Deriner Barajı'nın da aralarında bulunduğu Çoruh Nehri üzerindeki 4 hidroelektrik santral (HES), ürettikleri enerji ile milli ekonomiye yaklaşık 117 milyar liralık katkı sağladı. Çoruh'un 4 gerdanlığı olarak nitelendirilen Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajları ve HES'lerinden bugüne kadar temin edilen enerji miktarı toplam 42 milyar 144 milyon kilovatsaat oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, Çoruh Nehri üzerinde kurulan ve kendi kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajı ve HES'inde elektrik üretimi için ıslak test çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, tesisin elektrik üretimine başlamasıyla ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 6 milyar lira katkı vereceğini bildirdi.

Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES

Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES'i, Artvin'in Borçka ilçesinin 17 kilometre mansabında, Muratlı beldesinin 2 kilometre membasında, Gürcistan sınırına 100 metre mesafede bulunuyor.

İnşaatına 1999'da başlanan baraj, 29 Haziran 2005'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yılı münasebetiyle Muratlı TBMM 85.Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES olarak adlandırılan proje, Türkiye'nin en hızlı, dünyanın ise en süratli akan 10 nehrinden biri kabul edilen Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan ilk baraj olma özelliğini taşıyor.

Temelden yüksekliği 49 metre olan Muratlı Barajı bölgede kil kaynaklarının yetersizliği nedeniyle geçirimsizliği sağlamak için memba yüzü asfalt kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Baraj aynı zamanda ülkemizin memba yüzü asfalt kaplamalı ilk ve tek baraj projesi durumunda bulunuyor.

115 megavat kurulu güce sahip söz konusu baraj yıllık ortalama 444 milyon kilovatsaat enerji üretiyor. Muratlı Barajı'nda 10 Ekim itibarıyla toplam 7 milyar 157 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine 19 milyar 846 milyon lira katkı sağlandı.

Borçka Barajı ve HES

Borçka Barajı ve HES Projesi, Çoruh Nehri ile Murgul Çayı'nın birleşim yerinin takriben 300 metre mansabında, Borçka ilçesinin 2,5 kilometre mansabında ve Artvin'in ise 30 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Kil çekirdekli zonlu kaya dolgu tipinde inşa edilen Çoruh Nehri'nin ikinci mavi gerdanlığı Borçka Barajı, temelden 146 metre yüksekliğe sahip.

Borçka Barajı'nın gövdesi alüvyon zemin üzerine oturduğundan sızdırmazlığı sağlamak için maksimum 57,8 metre derinliğinde toplam 11 bin 944 metrekare geçirimsizlik duvarı inşa edildi. 1999'da inşaatına başlanan baraj, 8 Nisan 2007'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı.

300 megavat kurulu güce sahip Borçka Barajı yıllık ortalama 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretiyor. Borçka Barajı'nda 10 Ekim itibarıyla toplam 13 milyar 679 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine 37 milyar 932 milyon lira katkı sağlandı.

Deriner Barajı ve HES

Deriner Barajı ve HES, Aşağı Çoruh Havzası'nda, Artvin'in 5 kilometre mansabında, Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor.

Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı 249 metre gövde yüksekliği ile Yusufeli Barajı ve HES'ten sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı unvanına sahip. 1998'de inşaatına başlanan Deriner Barajı 12 Aralık 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 670 megavat kurulu güce sahip söz konusu baraj, yıllık ortalama 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretiyor.

Deriner Barajı'nda 10 Ekim itibarıyla toplam 15 milyar 854 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine 43 milyar 762 milyon lira katkı sağlandı.

Artvin Barajı ve HES

Artvin Barajı ve HES Çoruh Nehri üzerinde, Orta Çoruh Havzası'nda inşa edildi. Proje, Yusufeli ilçesinin yaklaşık 30 kilometre mansabında yer alıyor.

Çoruh Nehri projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES Projesi'ne 2011'de başlandı, 14 Ocak 2016 tarihinde kamu–özel sektör işbirliğiyle yapımı tamamlanan diğer 98 HES ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı.

Temelden yüksekliği 180 metre olan Artvin Barajı beton ağırlık tipinde inşa edildi. 332 megavat kurulu güce sahip baraj, yıllık ortalama 1 milyar 26 milyon kilovatsaat enerji üretiyor.

Artvin Barajı'nda 10 Ekim itibarıyla 5 milyar 453 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, ülke ekonomisine 15 milyar 124 milyon lira katkı sağlandı.

Yusufeli Barajı ve HES

Çoruh Nehri üzerindeki projeler kapsamında inşa edilen ve "altın gerdanlık" olarak nitelendirilen Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı özelliğini taşıyor. Tesis aynı zamanda dünyanın en yüksek beşinci barajı konumunda bulunuyor. 10 Ekim itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı. Elektrik üretimi için ıslak test çalışmaları ise devam ediyor.

Gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, 558 megavat kurulu güce sahip HES vasıtasıyla yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Bu üretim miktarıyla 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak mümkün olacak, 750 bin yerli ve milli otomobil Togg'un enerjisini karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi gerçekleştirebilecek.

Tesis, üreteceği elektrik enerjisi ile milli ekonomiye yıllık 6 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı ve HES elektrik üretiminin yanı sıra rüsubatı tutarak mansabındaki barajların da ömrünü uzatıyor.