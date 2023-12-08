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Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

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