İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı.

Murat Kurum kimdir?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İBB adaylığı ilan edilen Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Mayıs 1976'da doğdu.

İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığında 2005 yılında uzman olarak çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu

Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

Afet bölgelerinde çalışmalar yaptı

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi için çalışmalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet anlayışı doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırlayan Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm çalışmalarının bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalar yaptı.

Kurum, görevi süresince Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar, Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Giresun'daki seller, Elazığ, Malatya, İzmir ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afet bölgelerinde çalışmalar yürüttü.

TOKİ ile şehirlerin yeniden ihyası, yeni güvenli konutların yapımı için çalışmalar yapan Kurum, 5 yılda 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi kapsamında, 484 millet bahçesinin yapımını başlattı.

Murat Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaşması için de çalışmalar yaptı.