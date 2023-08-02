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Kılıç, toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan ulusal güvenlik danışmanlarının katılması bekleniyor.

İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

Edinilen bilgiye göre, " Ukrayna Barışı " konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 5 Ağustos’ta Cidde'de düzenlenecek. Türkiye adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç'ın katılacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak, Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak.

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