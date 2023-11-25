İstanbul

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023'e gönderdiği video mesajda, katılımcılara "hoş geldiniz" diyerek, zirve ve fuarın ülkeler ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Zirve boyunca yapılacak tartışmaların, giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inandığını aktaran Erdoğan, zirve münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumlarının ise şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuarın, ülkenin şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak Helal Zirvesi'nin, İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim. Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep, bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır."

"Helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız"

Bu rakamın, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükseldiğini ifade eden Erdoğan, gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşmanın çok mühim olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) faaliyetlerinin bu bakımdan hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız."

Zirve ve fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, organizasyonda katkısı olan tüm kurumları tebrik etti.