İslamabad

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Rashid Minhas Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yetkililer, alışveriş merkezinde mahsur kalan 50 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.