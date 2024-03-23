Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara’yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor. CHP’den hiçbir Allah’ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Milletimiz 31 Mart’ta, CHP’ye ve DEM’lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakına kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkenti, savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı." şeklinde konuştu.