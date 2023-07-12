Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

AA