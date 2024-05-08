Uysal, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Uysal, seçimlerdeki çalışmalarından dolayı il yönetimine ve partililere teşekkür etti.

Yerel seçimlerin geride kaldığını hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Seçimlerin, ülke geneline şamil değerlendirmemiz gereken ortaya çıkardığı toplumsal olarak verdiği hükümler var. Bütün bunları elbette değerlendiriyoruz, değerlendirmeliyiz. Ama öncelikle kutuplaşmış, siyah ile beyaz arasına sıkışmış Türkiye gündeminde sözüyle, iradesiyle, kadrolarıyla beraber Osmaniye'mizden merkezden başlayarak burada mücadele eden sizlere, tüm arkadaşlarımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum."

Gültekin Uysal, konuşmasının ardından partililerle basına kapalı görüştü.