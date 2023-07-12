ANKARA AA- CNN'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Webb Uzay Teleskobu, geçen hafta, Kartal Bulutsusu'nda bulunan ve yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşan sütunların detaylı kızılötesi fotoğrafını çekti.

Webb'in orta kızılötesi aygıtınca (MIRI) yakalanan görüntüde, 5 ışık yılı boyunca uzanan "Yaratılış Sütunlarının", gri, kadifemsi toz bulutları şeklinde, kaçıyormuşçasına uzaya yayılan hayalet benzeri figürleri andırdığı belirtildi.

Görüntünün arka planındaki yoğun toz bölgelerinin gri renkte göründüğü, ufuk ışıklarına benzeyen kızıl renkteki bölgenin ise daha soğuk ve daha dağınık tozun bulunduğu bölgeleri gösterdiği kaydedildi.

Sütunların içinde binlerce yıldız oluşmasına ve genellikle parlamalarına rağmen, yıldız ışıklarının tespit edilemediği ancak fotoğrafta, tozdan oluşan kabuklarını henüz atmamış genç yıldızların yakut rengindeki ışıklarının MIRI vasıtasıyla yakalandığı belirtildi.

Görüntüdeki mavi yıldızların ise gaz ve toz katmanlarını uzaya saçmış olan daha eski yıldızlar olduğu vurgulandı.

Pek çok yıldızın oluştuğu "Yaratılış Sütunlarına" ait yeni kızılötesi fotoğrafların, araştırmacıların milyonlarca yıl süren yıldız oluşum sürecini daha iyi anlamalarına olanak tanıyacağı açıklandı.

"Yaratılış Sütunlarının" Ekim 2022'de Webb tarafından 1995 ve 2014'te Hubble Uzay Teleskobu tarafından da fotoğrafları çekilmişti.

Spitzer Uzay Teleskobu da sütunların farklı ışık dalga boylarındaki görüntülerini yakalamıştı.