İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Londra'daki tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış, buna inandınız mı? Bay bay Kemal, sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menem iştir!" dedi.

Erdoğan, Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii önünde partisince düzenlenen mitingde selamladığı vatandaşlara,"14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?" diye sordu.

"Evet." yanıtını alan Erdoğan, "Allah razı olsun. Sizdeki bu heyecan, bu aşk olduktan sonra hiç şüphem yok." diyerek karşılık verdi.

Miting için alanda 40 bin kişinin toplandığı bilgisini paylaşan Erdoğan, güzergahtaki vatandaşlarla bu sayının 50 bine ulaştığını söyledi.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta sandıklardan daha fazla rakam beklediğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta sonu malum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz o büyük mitinge katılarak bize ayrı bir güç verdiniz." ifadesini kullandı.

Alanda bir vatandaşın açtığı, "Kılıçdaroğlu, şeref, namus sözü vermiş. Neden tutmadı?" pankartını okuyan Erdoğan, "Kardeşlerim, o bugüne kadar hangi sözü verip de tuttu? Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için işte pazar günü çok önemli. Pazar günü, evet onlara haddini bildirmek, benim milletimin en önemli görevi." dedi.

"İstanbul, seçimlerdeki tercihini şimdiden ilan etmiştir"

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingi, "Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi" olarak değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul, seçimlerdeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. Evet, İstanbul ne dedi? 'Türkiye Yüzyılı.' dedi. İstanbul, terör örgütlerinden medet umanlara karşılık 'Birlik ve beraberlik.' demiştir. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların, bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul, tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere 'İstiklal ve istikbal' diyerek mukabelede bulunmuştur. Londra'daki tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış, buna inandınız mı? Bay bay Kemal, sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menem iştir! Bunun yanındaki akıl hocalarından da yoğurt olmaz. Onların da ne nedir, haberleri yok. Tefeci öyle kalkıp da kül yutar mı? İstanbul, evlatlarının geleceğini, örgütlerin, sapkın akımların eline bırakmak isteyenlere eyvallah etmemiştir. Bugün de Bahçelievler'de aynı heyecanın, aynı azmin, aynı kararlılığın sürdüğünü görüyoruz. İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar gününe kadar hiç dinmeden süreceğine inanıyorum."

AA