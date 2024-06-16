Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yayınlandı.