Ordu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok." dedi.

Erdoğan, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Boztepe'den Ordu'ya bakılmakla doyulmaz. Ordu'nun güzelliği söylemekle sayılmaz. Denizde dalgası var üstünde takası var, Allah şahit Ordu'nun millete sevdası var" dizelerini okuyarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakılmakla doyulmayan, güzelliği sayılmayan, milletine, vatanına, devletine, sevdasına, gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği medarıiftiharımız Ordu. Senin her ilçeni, her mahalleni, sesimize sesiyle, sevdamıza sevdasıyla mukabele eden kadirşinas her bir insanını hasretle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Ordululara, Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında kendisine verilen yüzde 62'yi aşan, milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na verilen yüzde 61'in üzerindeki destek için teşekkür eden Erdoğan, "Bu rekor sonuçlarla Ordu, Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koymuştur. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu, safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir." diye konuştu.

Kendilerinin de bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Ordu'nun sevgisine layık olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar, sakın bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhteristir. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var.

Elbette bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. Nereye giderse gitsin, hangi partide siyaset yaparsa yapsın. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim sadece şu anda Cumhur İttifakı'mız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Evvela üyesi olduğun, adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Hani eskilerin deyimiyle, eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir. Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor; 'Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz."

"Yardımı sadece Rabb'imizden, desteği sadece milletimizden istiyoruz"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazır olduğunu belirten Erdoğan, "31 Mart akşamı Ordu, Hilmi Güler ile ve tüm ilçe belediyeleriyle gümbür gümbür geleceğe yürüyor mu? Mesele bu. Siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de yardımı sadece Rabb'imizden, desteği sadece milletimizden istiyoruz. Şayet iki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimizle bütünleşirsek Allah'ın izniyle Ordu'nun yapacağı tarihi sıçramayı hiçbir engel durduramaz." dedi.

Erdoğan, alandaki, "Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan", "Dava adamlığı pahalı bir mülktür ihanet edenlerde bulunmaz" ve "Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler" yazılı pankartları okuduktan sonra "Şimdi öyle bir ses vermenizi istiyorum ki ucuz numaralarla Ordu'yu kandırmaya kalkanların yürekleri titresin" diyerek alandakilere şu sözlerle seslendi:

"Ordu, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Seçim akşamı Ordu ile Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun."

"Ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın gayreti içindeyiz"

Her fırsatta, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurguladıklarını belirten Erdoğan, "Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün Samsun mitingini yaptıklarını, Ordu'dan sonra, Giresun'a gideceklerini ifade eden Erdoğan, yarın da Trabzon ve Rize'de miting yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil. Öyle ya, herhalde milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ediyor. Sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakip de tanımıyoruz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülkeye ve şehirlerimize katkıda bulunmayı kendilerine bile hayırları yok."

"Mesela herkesin saç saça, baş başa kavga halinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz. Ya burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'li Erdoğan, hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Parti'li bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız."

Ordu Şehir Hastanesinin inşasının yüzde 93 oranında tamamlandığını belirten Erdoğan, "Yol sıkıntısı vardı, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanıma da talimatı verdim. Dedim ki, 'Yolu da süratle yapacaksın, bunu belediyeden bekleme. Hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak yolu da bitir ve böylece şehir hastanesiyle birlikte yolumuzu da bitirmiş olalım.' Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanım da burada. Süratle bu işi bitirecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'dan Hopa'ya kadar uzanan sahil yolunu kendilerinin yaptığını anımsatarak, "Var mıydı sahil yolu, yok. Ama yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde yola devam." ifadesini kullandı.

Ülkeye ve millete herhangi bir faydası olmayan partilerin bazılarının da tüm stratejilerini kazanmak değil, kaybettirmek üzere kurmuş durumda olduklarını dile getiren Erdoğan, "Yahu senin bu ülkede tuğla üzerine tuğla koyma seviyesinde bir izin bile yoksa, milletin dertlerinden birine bile derman olacak projen veya teklifin yoksa, herhangi bir konuda geleceğe ışık tutacak fikir üretememişsen, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Nitekim öyle de oluyor." dedi.

"Niyet hayır, akıbet hayır" sözüne gönülden inandıklarını belirten Erdoğan, bugüne kadar hüsnüniyetle çıktıkları hiçbir yolda yaya kalmadıklarını ifade ederek, "Kafalarında ve karınlarında dolaştırdıkları kırk tilkiyle bizim önümüzü kesmek için yola çıkanların hiçbirinin sonu hayırlı bir durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerinin kuyruklarını birbirlerine bağlamakla uğraşsınlar. Biz ülkemiz ve şehirlerimiz için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya son 21 yılda 139 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğitimde, 3 bin 909 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda, 5 bin 89 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 3'ü stadyum olmak üzere 51 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 7,3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, yatak kapasitesi 1215'i bulan 12 hastane dahil 57 sağlık tesisi kazandırdık. Ordunun sağlıktaki amiral gemisi olacak 914 yataklı şehir hastanemizin inşası devam ediyor, yüzde 93'ü bitti. Gölköy Devlet Hastanemizle birlikte 6 sağlık tesisinin inşası, 7 sağlık tesisinin ise ihale, proje ve arsa tedarik süreci devam ediyor."

"Fatsa millet bahçesini projelendiriyoruz"

Ordu'ya yapılan çevre ve şehircilik yatırımları çerçevesinde, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "626 konutun yapımı sürüyor. Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 33 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ordu'daki 5 millet bahçesi projemizden Gürgentepe'yi tamamladık. Kabataş, Ünye ve Altınordu'nun yapımına başladık, Fatsa'yı projelendiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya yapılan ulaştırma yatırımları kapsamında, 50 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 150 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Ünye Çevre Yolu'nu, Ordu-Mesudiye-Koyunhisar Yolu'nu, Ordu-Ulubey Yolu'nu ve Bolaman-Perşembe Yolu'nu yaptık. Şehrimizdeki dağları tünellerle aşarak uzakları yakın ettik. Bünyesinde 6 adet çift tip tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü ve 7 adet farklı seviyeli kavşağın bulunduğu Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabını tamamladık. Kalan kesimlerini 2025 yılında bitiriyoruz. Ordu-Kabadüz, Kabadüz-Çambaşı, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy Yolu'nu bu yıl, Korgan-Çamiçi, Terme-Ünye-Fatsa, İslamdağ-Korgan yollarını ise 2025'te tamamlıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl neredeyse 1 milyona ulaştı."

"Ordulu çiftçiye 5 milyar lira destek verildi"

Ordu'ya tarım ve orman alanında kazandırılan yatırımlara da değinen Erdoğan, "Ordu'ya 3 baraj, 4 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi, 1 gölet ve 15 hidroelektrik santral inşa ettik. Korgan, Kumru ve Kırtaş barajlarının yapımı devam ediyor. Ordulu çiftçilerimize toplam 5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sanayi ve teknoloji alanında şehre yapılan yatırımları da anlattı. Ordu'ya iki organize sanayi bölgesi ve bir araştırma geliştirme merkezi kurduklarını hatırlatan Erdoğan, Ordulu iş insanlarına da 3 milyar lirayı aşan prim teşviki verdiklerini söyledi.

Enerjide, Altınordu, Aybastı, Fatsa, Gülyalı, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ünye'ye doğal gaz arzını sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve Ulubey'i de doğal gaza kavuşturacağız. Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var. Biz yoksak doğal gaz yok." şeklinde konuştu.

Ordu'ya getirdikleri yatırımların saymakla bitmeyeceğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyeleriyle, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarıyla Ordu'yu her alanda geliştirmeye, büyütmeye ve güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü bizim sorumluluğumuzdur. Depremden teröre hiçbir başlıkta en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunlarla birlikte kalkınma programlarını, yatırımları, insanların ve şehirlerin her bir meselesini yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bunları söylerken önümüzdeki zorlukları da görmezden gelmiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin bir süredir milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. İşte, pazartesi Dubai'deydim, oradan Mısır'a geçtim, oradan döndüm ülkeme geldim ve durmak yok yola devam. Bir de buna 6 Şubat depremlerinin ekonomimize çıkardığı 104 milyar dolarlık ilave maliyeti eklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Bu kritik dönemde de önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve cari fazla yoluyla güçlenmeye verdiklerini aktaran Erdoğan, böylece vatandaşların çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısını açık tutabilmesine imkan sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, vatandaşları mağdur edecek acı reçeteler yerine tedrici düzelmeyi sağlayacak dengeli politikaları yeğlediklerine dikkati çekerek, hayat pahalığıyla mücadelenin herkes için zorlu geçtiğini, bu mücadelenin bedelini herkesin beraber ödediğini kaydetti.

"Bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz"

Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satın alma güçlerini korumayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buna rağmen ortaya çıkan dengesizlikleri ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz."

İktidara geldikleri ilk dönemlerin büyük ölçüde geçmişin eksikliklerini telafi etmekle geçtiğini anlatan Erdoğan, "Ardından 2023 hedeflerimizde Cumhuriyet'imizin ilk asrını hangi seviyede tamamlamak istediğimizi gösterdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi siyasetten ekonomiye, teknolojiden savunmaya her alanda geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle seçilecek belediye başkanlarımız vasıtasıyla hayata geçireceğimiz Türkiye Yüzyılı şehirleri hedefimiz bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, belediye başkan adaylarını Ordu halkına emanet ettiğini belirterek, "Sizlerden tekrar söz almak istiyorum. Ordu, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Ordu, 31 Mart'ta, Ordu haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Hanımlar, 31 Mart'a kadar çalmadık kapı bırakmadan çalışıyor muyuz? Gençler, 31 Mart'a kadar her sokağı, her meydanı heyecanınızla ve gayretinizle şölen yerine çeviriyor muyuz? Ben de Ordu'nun sözünü tutacağını biliyorum, buna inanıyorum." dedi.

Mitingden notlar

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazası nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı.

Miting alanına, "Ordulu bilir işini durmak yok daima ileri", "Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan", "Dava adamlığı pahalı bir mülktür ihanet edenlerde bulunmaz", "Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler", "Bıkmadan yorulmadan, gece gündüz durmadan, kimseyi ayırmadan durmak yok yola devam", "Türkiye Yüzyılı'na Yüzyılın Ordu'su hazır" ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alana inerek vatandaşlarla sohbet etti.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.