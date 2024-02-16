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Fenerbahçe 'nin 30 kişilik A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Sarı-lacivertli kulüpte, İngiliz hücum oyuncusu Kent ile sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Peres'in isimleri listede yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı.

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