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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi. Türk basın mensupları, gerçekten cesur bir duruş sergiledi." dedi.

Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in propagandasına karşı) Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik, doğrusunu ortaya koyduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Elektriğini, suyunu, gıdasını keserek savaş suçu işleyen İsrail, Gazze halkının dışarıyla iletişimini keserek de zulmün duyulmasına engel olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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