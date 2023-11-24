İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. İhracatın rakam olarak artışı, şüphesiz önemlidir ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi içine kapatmayı, sınırlarına hapsetmeyi amaçlayan söylemleri, kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi ile çıktığımız bu kutlu yolda menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir, ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir." dedi.