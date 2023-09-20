<div data-pagespeed="true" data-advert="temedya" data-channel="121" id="ad_121"><\/div><div class="post-flash">\n <!--<h3 class="post-flash__title">Gözden kaçırmayın<\/h3>-->\n <a href="\/terorle-mucadelenin-unutulmayan-kahramanlari-polis-ozel-harekat-gazileri" class="post-flash__content" target="_self" title="Ter\u00f6rle m\u00fccadelenin unutulmayan kahramanlar\u0131 polis \u00f6zel harekat gazileri" style="background-color: #1C38A6">\n <img src="https:\/\/yenicagricom.teimg.com\/crop\/250x150\/yenicagri-com\/uploads\/2023\/09\/thumbs-b-c-0885db94cea75ef1150d30d981f41f85.jpg" alt="Ter\u00f6rle m\u00fccadelenin unutulmayan kahramanlar\u0131 polis \u00f6zel harekat gazileri" width="231" height="140" class="content-paragraph-image">\n <span class="post-flash__heading">\n <span class="post-flash__h4">Ter\u00f6rle m\u00fccadelenin unutulmayan kahramanlar\u0131 polis \u00f6zel harekat gazileri<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n