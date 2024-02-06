Ankara
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün Kahramanmaraş'ta ilk etapta yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün Kahramanmaraş'ta ilk etapta yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.
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