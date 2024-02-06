İstanbul

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Mensuri, ülkesinin ekonomik verilerine ilişkin bilgi verdi.

Mensuri, "İran'da ekonomik büyüme oranı yüzde 6'yı geçerken, petrol geliri de yüzde 20 arttı." dedi.

İranlı yetkili, petrol satışı için müşteri bulabildiklerini ve üretildiği kadarını satışa sunduklarını kaydetti.

ABD yaptırımları ve İran'ın petrol satışı

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

Petrol Bakanı Cevad Ovci, 1 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, "Hükümete geldiğimiz dönemde petrol üretimimiz günde 2 milyon 200 bin varildi. Bakanlığımızın 24 ay içindeki çalışmalarıyla bu rakam 3 milyon 400 bin varile yükseldi." ifadelerini kullanmıştı.

Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hucestemehr de 19 Aralık 2023'teki konuşmasında, ülkesinde petrol üretiminin son 2 yılda yüzde 60 arttığını söylemişti.