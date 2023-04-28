Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı Yanık, Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Esnafı ziyaret eden Yanık, daha sonra AK Parti Türkmen Belde Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Toplantı sırasında Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bakan Yanık'ın telefonu aracılığıyla partililere hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değerli Türkmen beldeli, Osmaniyeli kardeşlerim, bu mübarek cuma gününde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Partililer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA