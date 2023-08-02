İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Belediyesine gelerek ilçe genelinde devam eden ve planlanan alt ve üst yapı çalışmaları ve yatırımlar konusunda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den bilgi aldı.Ahmet Cin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Belediyemizde ağırlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Pendik için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri için kendilerine tüm ekibim adına teşekkür ediyorum." dedi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediyeleri takdim edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Pendik Belediyesi ziyaretinin ardından Pendik'teki Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

HABER: METE YILMAZ