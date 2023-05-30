Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
AA
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