Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuşuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı Türk'ten Türk'ü de İslam'dan koparan, ayrıştıran, arasına sahte duvarlar ören anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öğe haline getirme teşebbüsleridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz. Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz." dedi.

Erdoğan, "Hangi kökene, mezhebe ve hayat tarzına sahip olursa olsun hiçbir insanımızın din konusunda yanlış, ön yargılı bir anlayışla kuşatılmasını temenni etmeyiz." dedi.