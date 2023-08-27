Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı

ANKARA AA- Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.