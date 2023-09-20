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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar eşlik etti.

Valilikte şehre ilişkin brifing alan Yılmaz, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Bilal Saygılı ile görüştü ve partililerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından, Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama

İzmir Valiliğine gelişinde Vali Süleyman Elban tarafından, valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

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