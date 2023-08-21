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ANKARA (AA) - Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat Sorgun'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

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