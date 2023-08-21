Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

ANKARA (AA) - Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat Sorgun'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim." ifadesini kullandı.