Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Sena Başaran da konteyner kentte kaldığını söyledi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Türkoğlu ilçesindeki Kılılı Geçici Barınma Merkezi ve Onikişubat ilçesindeki EXPO alanında etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.