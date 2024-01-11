Haber: Mert Osman Erman

Iowa, Cumhuriyetçi partinin genel seçimde muhtemelen Demokrat Başkan Joe Biden'a karşı yarışacak adayını belirlemek üzere eyalet bazında yapılacak olan yarışmanın ilk ayağıdır.

DeSantis ve Iowa anketlerinde Trump'ın çok gerisinde olan Haley, pazartesi günü eyalette güçlü bir ikinci sırada bitirmenin kampanyalarına yeni bir soluk getireceğini umuyor. İşte Des Moines sahnesinde baş başa kaldıklarında öğrendiklerimiz.

1) Hiçbiri geri adım atmadı

Çift, ilk cevaplarında birbirlerine hakaretlerde bulunduklarında ısınan bir başlangıç yaptı.

45 yaşındaki DeSantis, rakibini "sana duymak istediğini söyleyen başka bir lal politikacı" olarak adlandırarak başladı.

Haley, DeSantis'in tekrarlayan "yalanlarına" saldırdı.

"Ron'un yalanları hakkında bir sürü şey öğreneceksiniz," dedi.

Bu, bu önceki dört Cumhuriyetçi tartışmadan biraz farklı olan, CNN'in Drake Üniversitesi'nde düzenlediği, daha doğrudan saldırılar ve gerilimli değişimlere neden olan bir tane olan biri biri karşılaştırmalarının sonucuydu.

Her ikisi de Iowa'daki Cumhuriyetçilerin bu yarışın bir sonraki aşamasına geçmesine ve pazartesi günü tercih ettikleri başkan adaylarını seçmesine önce, bir nakavt darbesi vurmayı umut ediyormuş gibi görünüyordu. Gecenin teması? Saldırı, saldırı, saldırı.

2) Trump'ın siciline saldırdılar

İki aday sahnede savaşırken, eski başkan bir etkinlikte destekçileriyle üç mil (5 km) uzakta bulunuyordu.

Olanların nedeni ve anketlerdeki liderliği şaşırtıcı olmadan tartışma hemen geldi. DeSantis, eski başkanı "kendi meselelerini takip etmek" ve Amerikan ailelerinin ihtiyaçlarını göz ardı etmekle suçladı.

DeSantis, "Sosyal medyada kelime kusmuğu" yaydığını söyledi ve yasal mücadelelerini atlatabilme yeteneğine şüpheyle yaklaştı. Haley, kendi adına, yine de Trump'ın "ileri gitmek için doğru başkan olmadığına" inanmadığını söyledi.

Her ikisi de önceki tartışmalardan daha fazla eleştiri getirdi, salgın, sınır güvenliği ve Çin ile ilişkiler gibi konuları eleştirdi.

Kendi etkinliğinde Des Moines'te, Trump da her iki adaya da saldırdı ve Iowa'daki "muazzam" destek seviyelerini övdü.

Ayrıca, kampanyası, Haley ve DeSantis'i eleştiren bir dizi e-posta gönderdi, bunlar arasında Haley'in "çocukça" dış politika pozisyonları ve Çin ve DeSantis'in "Covid üzerine yalan kaydı" bulunmaktadır.

3) Göç konusunda çatıştılar

Sınır güvenliği ve göç, Iowa ve ABD genelinde Cumhuriyetçi seçmenler için birinci öncelik olduğunu gösteren anketlerin bir yansıması olarak sürekli olarak gündeme geldi.

DeSantis, kalabalığa Haley'e "göç konusunda güvenmemeleri" çağrısında bulundu.

"Bu, tavukların tavukhaneyi beklemesi gibi," dedi, "halka göçmen" terimini "saygısız" olarak nitelendiren daha önceki yorumlarına atıfta bulunarak.

Haley, konuda daha nüanslı bir ton benimsedi, Orta ve Güney Amerika'daki göçün köken nedenlerine atıfta bulunarak ve Birleşmiş Milletler'e eski bir büyükelçi olarak güvenilirlik belirtti.

Ancak belgesiz göçmenlerin "sırayı kesmek" için sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

4) Ukrayna bir çatışma noktasıydı

Ukrayna'daki savaş, gecenin en tartışmalı konularından biri oldu ve her iki aday da çatışma üzerine pozisyonları konusunda birbirleriyle çatıştı.

Haley, DeSantis'i başlangıçta Ukrayna için ABD fonlarını destekleme ve daha sonra pozisyonunu değiştirme konusunda eleştirdi.

"Henüz ne inandığını kimse bilmiyor," dedi.

"Bırakın size Ukrayna'nın neden önemli olduğunu anlatayım. Bu özgürlük seven bir ülkedir," dedi ve Amerika'nın bir "dostu" olduğunu ve ABD'nin desteğinin "savaşı önleme" ile ilgili olduğunu ekledi.

DeSantis, savaşın sona ermesi gerektiğini ve "Nikki Haley gibi insanların Ukrayna sınırından daha çok güney sınırımızı umursadığını" söyledi.

Ukrayna üzerindeki çatışmalar, ABD'nin dış politika ve Ukrayna'ya devam eden yardım konusunda bölünmüş olan Cumh

uriyetçi Parti'deki daha geniş bir ayrılığı yansıtıyor.

5) DeSantis daha fazla alkış aldı, ancak Haley zafer ilan etti

Des Moines'teki mekanın 200 kadar seyircisi de çok hareketli değildi, ancak DeSantis'in daha fazla alkış aldığı görülüyordu.

Haley'nin "balistik podiatri" (yani, kendi ayağına ateş etme) sorununa sahip olduğunu açıkladığı bir an dahil olmak üzere bazı yorumları, odada iyi bir tepki aldı.

Belki de bu, Iowa'nın genellikle onun için daha uygun görülen, ikinci Cumhuriyetçi yarışmanın gerçekleşeceği New Hampshire gibi diğer eyaletlere kıyasla daha uygun olduğu düşünüldüğünden kaynaklanıyordu. Haley'nin daha iyi performans göstereceği bekleniyor.

Haley'nin kendisi, "6 Ocak 2021'de Kongre baskını"nı "korkunç bir gün" olarak nitelendirdiğinde yüksek bir alkış aldı.

Sonrasında kampanya personeli ve destekçileri, etkinliği zafer olarak gördüklerini ve bu durumun onu New Hampshire ön seçimine götüreceğini söylediler.

"Bu akşam bir başarıydı," dedi Texas milletvekili Will Hurd BBC'ye. "Daha fazla insan Ron DeSantis ve Donald Trump'ı bir araya getirdiğinden Nikki Haley'i Google'lıyor. Onun ivmesi devam ediyor."

Ancak, yerden pek uzakta, uygun bir kalabalığın önünde ayrı bir kasaba salonunda Trump daha güçlü bir tepki yaşadı. Destekçileri etkinlik boyunca "seni seviyoruz" diye bağırdı ve bittiğinde daha 10 dakikadan fazla el sıkıştı.

DeSantis ve Haley'nin eski başkanla ciddi bir şekilde yarışacaklarsa, pazartesi günü kritik kongre öncesi oylamalardan önce bu Iowa'lı seçmenlerden bazılarını kendilerine çekmeleri gerekecek.