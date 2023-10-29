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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

ankaraTürkiye Cumhuriyet i'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak.

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