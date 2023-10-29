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Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.

K.E. idaresindeki 31 AEM 975 plakalı otomobil ile B.D. yönetimindeki 34 JP 5052 plakalı otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.

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