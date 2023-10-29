HATAY 

K.E. idaresindeki 31 AEM 975 plakalı otomobil ile B.D. yönetimindeki 34 JP 5052 plakalı otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA