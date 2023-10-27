ANKARA



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan ENYAKIT, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu özel bir kampanya ile kutluyor.

Söz konusu kampanyadan bir gün boyunca tüm ENYAKIT üyeleri faydalanabilecek. Üyelik işlemleri tamamen ücretsiz olarak hızlı, kolay ve güvenli bir seçenek sunan ENYAKIT uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, ENYAKIT olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya ve geleceğin teknolojileriyle ülkeyi yarınlara taşımaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde tüm kullanıcıları kaliteli hizmetimizle buluşturmak üzere özel bir kampanyayı hayata geçirdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, tam 100 yıl önce, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan bir devrimle hayata geçirdiği Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü kapsamında, tüm üyelerimize bir gün boyunca ENYAKIT istasyonlarından ücretsiz hizmet sunuyoruz. Türkiye'nin yüzde 80'ini kapsayan ENYAKIT elektrikli şarj istasyonlarımızda, tüm elektrikli araç kullanıcılarını, en-ix teknolojimizin benzersiz ve konforlu hizmetini deneyimlemek için bekliyoruz."