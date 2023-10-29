Haber: Elif Hayvalı

Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle, Sadberk Hanım Müzesi tarafından düzenlenen “Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri” sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ile Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Şebnem Eryavuz ve Bahattin Öztuncay’ın üstlendiği, tasarımını Dr. Umut Durmuş’un gerçekleştirdiği sergi, pazartesi günleri hariç 11.00 – 19.00 saatleri arasında 17 Mart 2024’e kadar ziyaret edilebilecek. Sergide Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu’nun yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, İnönü Vakfı, Mutlu İlmen, Ayfer Neyzi, Ömer M. Koç ve Yapı Kredi Bankası koleksiyonlarından da eserler yer alıyor.

Mâzîden Âtîye Zarâfet sergisinde 19. yüzyılda saraylı ve şehirli kadınların Avrupa modasını takip etmesiyle başlayan ve Cumhuriyet’in ilanıyla hız kazanan kıyâfet dönüşüm süreciyle beraber kadınların rol ve hakları ele alınıyor.

Latife Hanım, Mevhibe İnönü ve Afet İnan’ın elbiseleri ilk kez bir arada sergileniyor

Sergide, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yokluklar ve Mütareke dönemi boyunca başkentin işgalinin etkisiyle şehirli kadın kıyâfetlerinin geçirdiği dönüşüm ile Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da resmi davetlerde, balolarda giyilen kıyâfetler yer alıyor.

Sergi, kadınların yalnızca giyim kuşamlarını değil, yaşadıkları çevreyi de tanıtmaya çalışıyor. Sergi aynı zamanda bu vesileyle elbiseleri ilk kez bir arada sergilenen Latife Hanım, Mevhibe İnönü ve Afet İnan’ın öncü rollerini de ortaya koyuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle 100 esere yer verilen sergide toplumun seçkin kesiminden kadınlara ait, pek çoğu terzi ve mağaza etiketi taşıyan gelinlikler, özel günlerde ve davetlerde giyilen elbiseler, sokak kıyâfetleri, binici kıyâfetleri, çanta, ayakkabı ve şemsiye gibi aksesuarlar sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk’e özel bir bölüm ayrıldı

Sergide Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e özel bir bölüm de yer alıyor. Bahattin Öztuncay’ın küratörlüğünü yaptığı bölümde Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan ithaflı fotoğrafların yanı sıra Sadberk Hanım Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonlarında korunan giysileri ve özel eşyaları sergileniyor. Hülya Bilgi, Şebnem Eryavuz, Elif Mahir Metinsoy ve Murat Metinsoy’un kaleme aldığı sergi kitabı Türkçe ve İngilizce iki ayrı dilde hazırlandı.

Sergi için hazırlanan kitapta görüşlerini paylaşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Sergiyle Osmanlı’nın son yıllarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadın ve moda konusu ele alındı. Saraylı ve şehirli hanımların Avrupa modasını takip etmeye başladıkları 19. yüzyılın ikinci yarısından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ve büyük işlerin başarıldığı ilk yıllara kadar uzanan sürecin ön planında kıyâfetler, arka planında ise kadınların çağdaş yaşamdaki rolleri ve elde ettikleri haklar irdelendi” diye konuştu.

Serginin küratörlerinden ve Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ise düşüncelerini şöyle paylaştı: “Sadberk Hanım Müzesi olarak en çarpıcı koleksiyonlarımızdan biri olan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kadın kıyâfetlerini öne çıkararak, özellikle kadın temalı bir sergi hazırlamayı arzu ettik. Serginin nüvesini geleneklerine saygılı, ama aynı zamanda genç Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine sıkı sıkıya bağlı Sadberk Koç’un koleksiyonu oluşturuyor. Sergi mekânı olarak seçilen Abdülmecid Efendi Köşkü de eşsiz konumu ve göz alıcı mekânlarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.”