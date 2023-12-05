Haber: Damla Oya Erman

Amerikalı animatör, yönetmen, senarist ve yapımcı olan Disney, kurduğu şirketiyle sinema ve eğlence dünyasına damga vurdu.

5 Aralık 1901 yılında doğan Walt Disney, çocukluğundan itibaren sanata ve animasyona olan ilgisiyle biliniyor. Mickey Mouse karakterini yaratmasıyla büyük bir çıkış yakalayan Disney, animasyon dünyasına yeni bir soluk getirdi. Ardından gelen birçok ikonik karakter ve yapımla, Disney markası dünya genelinde sevilerek takip edilen bir fenomen haline geldi.

Disney, sadece animasyonla kalmayarak sinema endüstrisine yön veren bir isimdi. Yaratıcılığı, vizyonu ve eğlence anlayışıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Disney, eğlence sektöründeki etkisiyle unutulmaz bir miras bıraktı.

Bugün, Walt Disney'in doğum günü vesilesiyle, onun sinema dünyasındaki iz bırakan başarıları ve kültürel etkisi bir kez daha anılıyor.