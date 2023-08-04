İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Kısa zaman önce İslam İşbirliği Teşkilatı, tarafından sunulan karar tasarısında; Kur’an-ı Kerim’i hedef alan, “dine yönelik nefret” olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapılmıştı.

Aynı zamanda BM Genel Sekreteri ve Papa tarafından da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılar kınanmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesindeki Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuştu.

Weekendavisen gazetesine verdiği demeçle sessizliğini bozan Frederiksen, “Başka insanların kitaplarını yakamayacak olmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum. Kitapların yakılmasından hoşlanmıyorum. Ve birkaç yıl öncesine kadar bunu Danimarka’da da bedelsiz yapamıyordunuz” ifadelerini kullandı.

HABER:DUHA SENA OSKAY