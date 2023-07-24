Danimarka'dan sağlık şikayetleri sebebiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvuran bir hasta, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'dan karın ağrısı şikayetiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran 17 yaşındaki Havin Sincar, Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran tarafından detaylı muayene edildi.

Muayene sonrası hastanın sol yumurtalığında 13 santimetre boyunda kistik bir tespit edildi. Kapalı cerrahi yöntemiyle acil olarak kitlenin alınması gerektiği bilgisini aileyle paylaşan Doç. Dr. Erkayıran, hasta ve yakınlarının da onayıyla ameliyatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkayıran, şunları kaydetti:

'17 yaşındaki Havin Sincar isimli hastamız, tarafımıza karın ağrısı şikayeti nedeniyle başvurdu. Kliniğimize gelen hastamızda gerekli muayeneler yapıldıktan sonra sol yumurtalığından kaynaklanan 13 santimetre boyutunda kompleks yapılı kistik kitlenin olduğunu gözlemledik. Bunun yanında hastamızın sol yumurtalığındaki kanlanmanın zayıfladığını, hatta olmadığını gözlemledik. Kanlanmadaki zayıflamanın nedeninin yumurtalığın kendi etrafında dönmesinden kaynaklandığını düşünerek hastamıza yumurtalığın tekrar eski pozisyonuna getirilmesi ve kistinin çıkarılması için kapalı cerrahi, yani laparoskopi yapmaya karar verdik. Bunun neticesinde hastamızı acil ameliyata aldık. Ameliyat esnasında hastamızın sol yumurtalığının ve tüpünün kendi etrafında 3 tam tur attığını ve renk değişikliğinin olduğunu gözlemledik.

Hastamızın yaşının küçük olması ve ileride çocuk sahibi olabilmesinde bir sıkıntı yaşamaması adına yumurtalığını korumak amaçlı ilk önce detorsiyone (yumurtalık ve tüpün normal anatomik pozisyonuna getirilmesi) edip kanlanmasına ve renk değişikliğinin varlığına baktık. Yumurtalığın ve tüpün renginin normale gelmesi üzerine yumurtalığı koruyarak 13 santimetrelik kisti kapsülü ile birlikte kapalı cerrahi yöntemiyle karın dışına çıkardık. Hastamızın 13 santimetrelik kistini bu şekilde 1,5 santimetrelik bir kesiden çıkarmış olduk.'

- 'Hastamızın yaşının genç olması kapalı ameliyat yöntemini seçmemizde önemli bir etkendi'

Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, hastayı yatan hasta servisinde bir gün misafir ettikten sonra ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini aktararak, 'Bu tür yumurtalık kisti ameliyatlarında açık cerrahi yerine kapalı cerrahiyi tercih etmek; hastalarımızın konforu, iyileşmenin kısa sürede olması, ameliyat izinin neredeyse yok denecek kadar az olması, enfeksiyon olasılığının düşük olması ve normal yaşantısına çabuk bir şekilde dönebilmesi açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, kapalı ameliyatlarda açık ameliyatlara göre görüntü 15-20 kat büyük olduğundan dolayı özellikle yumurtalık cerrahisi yapılacak hastalarda yumurtalığın korunması üst düzeyde olmaktadır. Bu sayede ileride hastaların gebe kalma şansının açık cerrahiye oranla daha fazla olmasını sağlamaktadır.' ifadelerini kullandı.

Hastanın yaşının genç olmasının kapalı ameliyat yöntemini seçmelerinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Erkayıran, 'Hastamızın büyük bir kistik yapısı olması ve acil olarak müdahale etmemize rağmen ileriki hayatında doğurganlığının daha az etkilenmesi ve kesi izinin kozmetik olarak daha iyi olması için kapalı cerrahi bizim önceliğimiz olmuştur. Hastamıza hayatının geri kalan günlerinde sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Baba Faysal Sincar ise kızının eski sağlığına kısa sürede ulaştığını belirterek, Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran'a, ekibine ve tüm çalışanlara teşekkür ettiğini aktardı.

Sincar, kızının eski sağlığına tekrar kavuşmasının paha biçilemez olduğunu kaydetti.

AA