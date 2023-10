Doğa Koleji ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhuriyet'in 100. yılını 110 yılık Enerji Müzesi'nde düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile kutladı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhuriyet'in 100. yılını 110 yılık Enerji Müzesi'nde kutladı.

Enerji Müzesi'nde gerçekleştirilen balonun açılışı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı-Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan tarafından yapıldı.

Baloya Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu, Doğa Koleji yöneticileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve yöneticileri katıldı.

Tarihi mekanın atmosferinde, Doğa Koleji öğretmenlerinin ve öğrencilerinin aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları drama, zeybek, vals sahne gösterileri ve müzik öğretmenlerimizin seslendirdiği 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' mini konseriyle davetlilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Baloya katılan davetliler Cumhuriyet marşlarına büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet'in devrim ve değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle Cumhuriyet'in kazanımlarından ödün vermeden, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve devrimlerine bağlı olarak daha nice nesilleri yetiştirmeye devam edeceği kaydedildi.