Haber: Mert Osman Erman

Çift, daha önce Real Madrid'de oynarken 2003 yılında ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti.

Eski Spice Girl, yeni bir Netflix belgeselinde "Dünya bize karşıymış gibi hissettirdiği için bu bizim için en zor dönemdi" dedi.

"İşte şu - tamamen dürüst olmam gerekirse, birbirimize karşıydık."

Belgeselde, "Beckham" adını taşıyan ve Çarşamba günü yayınlanan, çift olayın detaylarını tartışmıyorlar.

Ancak Victoria, "Bilirsiniz, Madrid'e kadar bazen herkesin karşısında bizim gibi hissettiğimiz oluyordu. Ama bir aradaydık, bağlıydık, birbirimiz vardı.

"Ama İspanya'dayken, birbirimizin olduğu pek hissetmiyorduk. Ve bu üzücü."

Dedi ki: "Ne kadar zor olduğunu ve beni nasıl etkilediğini anlatmaya başlayamam." O zaman basın ilgisinden bahsederek, çocukları ile birlikte eşini İspanya'ya katılmaya taşıdıktan sonra ekledi: "Kabus gibiydi. Basın açıldığı andan itibaren arabalarda ve her gittiğimiz yerde bizi takip ediyorlardı.

"Bu tam bir sirkti - sirk kasabaya gelince gerçekten eğlencelidir, değil mi? Eğer içindeyseniz."

Şarkıcı-dönüşen-tasarımcı, o dönemde kocasından nefret etmiş mi yoksa hissetmiş mi olduğu sorulduğunda, "Tamamen dürüst olursam, evet öyleydi" dedi.

"Eğer tamamen dürüst oluyorsam, hayatımın en mutsuz olduğum zamanıydı muhtemelen" dedi. Dizide, artık Inter Miami'nin sahibi olan eski İngiltere ve Manchester United orta saha oyuncusu olan David da dış evlilik ilişkileri hakkında spekülasyonun kendisi ve ailesini nasıl etkilediğine değindi.

"Çözümlemesi zor bazı korkunç hikayeler vardı," dedi. "Zorlukla başa çıkmak için. Victoria ve benim için evliliğimizin bu tür bir baskı altına girdiği ilk kezdi.

"Sanırım o zaman ikimiz de birbirimizi kaybetmiyoruz ama boğuluyoruz gibi hissettik."

Şu cümlenin altını çizdi: "Gerçekten, nasıl atlattığımızı bilmiyorum."

"Belirsiz Tutun"

The Independent'ın belgesel dizisinin yapımcıları "belirsiz tutun" dediğini belirtti David'in iddia edilen sadakatsizliği hakkında konuşurken.

Gazetenin dört yıldızlı incelemesi şöyle dedi: "Posh ve Becks, Ferguson ile kavga etmekten, kaba tezahüratlar, O KIRMIZI KART, saronglar ve eşleşen mor düğün kıyafetlerine kadar her şeyi konuşmaktan mutlulardır, ancak yönetmen Fisher Stevens, zor konularda dostça kalır."

The Guardian da dört yıldız verdi ve diziyi "futbolcu hayatı hakkında dürüst, sürükleyici bir gerçek" olarak tanımladı.

Rebecca Nicholson şunları yazdı: "Bu mutlaka yıldız dolu belgesel dizisi, açık, eğlenceli röportajlarla dolu eğlenceli, dedikodu yaparak izleniyor. Her bölüm sadece uçup gidiyor."

The Telegraph ise bir adım daha ileri giderek "beklenmedik derecede karmaşık bir adamın olağanüstü, samimi ve bazen yürek burkan bir portresi" için tam not verdi.

"Beckham, David'in kariyerini ve aile hayatını anlatan PR egzersizi olmayan spor belgeselleri trendini reddeder" dedi gazetenin Benji Wilson'ı. Beckham'lar, 1999 yılında evlenmişlerdi ve dört çocuklarıyla birlikte dizinin Londra galasına katıldılar.