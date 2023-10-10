DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Aksoy Araştırma iş birliğiyle Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleştirilen "Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Markalar" araştırmasının sonuçları iş dünyasının katılımı ile düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda açıklandı.

Tüketicilerin oylamaları ile yapılan araştırmada DeFacto, "Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Marka" seçildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, "15 bin kişilik DeFacto ailesi olarak Atamızın ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Atamızın açtığı yolda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tam 100 ülkede bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Markamızı 180 ülkede yer alan bir dünya markası yaparak, tarihsel sorumluluğumuza katkımızı artırmak için gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ateş ayrıca Marketing Türkiye ve Aksoy Araştırma ekiplerinin yanı sıra DeFacto’yu "Cumhuriyet Değerlerini Taşıyan Marka" olarak seçen tüketicilere de teşekkür etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 26 ilde, bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler; insana yatırım, yenilikçilik, ilericilik, özgünlük, kurumsallık, fırsat eşitliği ve dayanışma gibi kavramlarla tanımladıkları markaları "Cumhuriyetin Değerlerini Taşıyan Markalar" olarak belirledi.