İSTANBUL- Türkiye ve dünya çapında psikoloji ve sosyoloji alanına eserleriyle meydan okuyan Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu, ölümsüzlüğünü “Değişen Toplumda Aile ve Çocuk” kitabı ile korumaya devam ediyor. Çocuklara karşı süregelen çeşitli tutumlara ve toplumsal algılara parmak basan Yörükoğlu, çocukluğun tarihsel gelişimini ve sürecini satırlarında okuyucuya aktarıyor.

Farklılaşan aile yapılarına ve çocukluğun süregelen gelişimine çeşitli başlıklarla değinen Atalay Yörükoğlu, çocuk ruh sağlığı üzerine yaptığı isabetli tespitler ile okura geçmişten günümüze gelen kavramları adım adım aktarıyor. “Değişen Toplumda Aile ve Çocuk” kitabıyla çocuk hakları ve sömürülerine de dokunan Yörükoğlu, bunu bilgilendirici bir üslupla aktarırken diğer yandan okuyucuyla tekrardan bir araya geliyor.

İnkılâp Kitabevi etiketi ile raflardaki yerini alan “Değişen Toplumda Aile ve Çocuk” kitabı; ebeveynler, pedagoglar ve eğitimciler için yol haritası olmaya devam ediyor.

HABER: ERCAN AYDIN