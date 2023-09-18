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Olayla ilgili kentsel dönüşüm ekibi çalışanları durumu polise bildirdi.

Masadan ayrıldıktan sonra arabaya zarar vereceğini söyleyen kadın dediğini yaptı ve yıkım ekibinin aracına zarar vermek amacıyla araçlarının far lambalarını kırdı.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 7 terör saldırısının faili olduğu belirlendi

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Tehditlere maruz kalan kentsel dönüşüm yıkım ekibinin sakinliğini koruduğu olayda, Emrah Şimşek "Ablacım şekere neden vuruyorsun? " diyerek tepki gösterdi.

Hızını alamayan kadın daha sonra tehditler savurarak masadaki ekmeği dehre ile yere fırlattı.

Görevli yıkım ekibi öğle yemeği yerken elinde dehre ile gelen kadın , ilk önce sözlü sataşma gerçekleştirdi.

Tuzla ’da kentsel dönüşüm e giren sitede boşaltma kararı çıktığı halde evini terketmeyen tesettürlü site sakini, görevli yıkım ekibi ne dehre ile saldırdı.

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