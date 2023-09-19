Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin başında konuşan Vang, mevcut bölgesel ve uluslararası durumun sürekli temasta olmayı ve faaliyetleri koordine etmeyi gerektirdiğini belirtti.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin yüksek dinamiğinin iki ülkenin liderleri sayesinde korunduğunu ve her yönde geliştiğini kaydeden Vang, iki ülke arasındaki ilişkilerin "ebedi dostluk", "kapsamlı stratejik koordinasyon" ve "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" ile tanımlandığını dile getirdi.

Vang, "Çin ve Rusya bağımsız dış politika izliyor. İşbirliğimiz kimseye yönelik değil ve diğer ülkelerden etkilenmiyor." dedi.

Çin ve Rusya'nın, dünyanın önde gelen güçleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, küresel stratejik istikrarın ve dünyanın kalkınmasının sürdürülmesinde özel bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Vang, "Çin ve Rusya, hegemonyayı ve blok çatışmasını sürdürmeye çalışan güçlerin şiddetli tek taraflı eylemleri ile bağlantılı olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Çin, Rus ortaklarıyla birlikte, daha önce olduğu gibi, çok taraflı ilkelerin korunması, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkıda bulunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin işbirliği dünya meselelerinde adaleti sağlamak için önemli"

Lavrov da Rusya-Çin arasındaki işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulunarak "Rusya ve Çin işbirliği dünya meselelerinde adaleti sağlamak, çeşitli yönlerde gelişen süreçlerde çıkar dengesini sağlamak açısından önemlidir." dedi.

Son zamanlarda iki ülkenin eylemlerini Küresel Güney'in diğer ülkeleriyle koordine etme konusunda başarılı olduğunu kaydeden Lavrov, Doğu Asya Zirvesi ile G20 Zirvesi'nde ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çalışmalarını başlattığını, ardından Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve pek çok zirve, üst düzey toplantılar yapılacağını hatırlatan Lavrov, bu forumlar esnasında Çin ile iyi koordineli çalışmaları devam ettireceklerini dile getirdi.

Lavrov, bu çalışmalarda dünya toplumunun tüm üyelerinin isteklerini karşılayacak bir sonuç sağlayacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.

AA