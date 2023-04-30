İSTANBUL- Besteleriyle yıllardır Türk pop müziğine unutulmayacakeserler bırakan Türk Pop müziğin güçlü kadın sesi Deniz Seki, 2023 yaz sezonunadamgasını vuracak. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Seki, sevenlerineyeni şarkı müjdesi vererek “Şarkımız hazır. Fotoğraf ve klip çekimimiztamamlanacak. Tüm ekip büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sevenlerimle buluşmakiçin sabırsızlanıyorum. Heyecandan içim kıpır kıpır. Şarkımız yaza damgasınıvuracak benden söylemesi. Özlenen Deniz Seki geri geliyor. Yine dillerden düşmeyecekşarkılara imza atacağız.” dedi.

Şarkısı hakkında ise ser verip sır vermeyen Seki,“Sevenlerime sürpriz olsun istiyorum. Yaz ruhuna ve dinamiğine çok yakışacakherkesin diline pelesenk olacak bir şarkı oldu. Dans etmeyen kalmayacak. Bukadar bilgi şimdilik yeter.” ifadelerini kullandı.

“Müzik Elimizdeki EnBüyük Güç”

Deniz Seki, müzik üretiminin devamına verdiği önemi de dilegetirerek Türkiye’nin yakın zamanda yaşadığı 11 ili etkileyen depremfelaketinin ardından yaraların hala sarılmaya devam ettiğinin altını çizdi.Seki, “Hepimizin içi yangın yeri. Bu dönemlerde ruhumuzu şifalandırmak için bizsanatçılar da üzerimize düşenleri yerine getirmeliyiz. Müzik, elimizdeki enbüyük iyileştirici güç. Bu gücümüzü en doğru şekilde kullanmalı, üretime devametmeli ve sektörümüzü ayakta tutabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyızdiye düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

HABER: BURHAN AKDAĞ