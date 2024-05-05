Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmaya devam ettiği ve birçok noktada pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Oçeretino yerleşim biriminin tamamını kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 20 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 762 İHA, 512 hava savunma füze sistemi, 15 bin 917 tank ve zırhlı araç, 1279 çok namlulu roketatar, 9 bin 314 obüs ve havan topu ile 21 bin 479 özel askeri araç imha edildi."