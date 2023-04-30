İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleşen dünyanın en kapsamlı koro etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), çocuk korolarının da yer aldığı konserlerle koro müziğinin her türünü sanatseverlerle buluşturdu.

5 kıtayı temsil eden 30 farklı ülkeden konuşmacıyı, 55 koro ve 2500 koristi 25-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da buluşturan sempozyumda, Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu ile Borusan Çocuk Korosu sanatseverlerle buluşurken, Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu ile Türkiye’den Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Korosu, Grand Pera’da aynı sahneyi paylaştı. Cantemus Çocuk Korosu, Bartók ve Kodály gibi geleneksel halk müziklerine dayanan şarkılardan önde gelen çağdaş Macar bestecilerin eserlerine kadar coşkulu bir repertuvarla dinleyicinin karşısına çıkarken, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Korosu Türkiye koro müziğindeki çeşitliliği yansıtan renkli repertuvarlarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Kültürler arasında köprü kuran konserde, minik koristler müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL