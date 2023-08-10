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Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hastaneye başvuranların bir bölümünün ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

İğdir Mahallesi'nden Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 40 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.

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