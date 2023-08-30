Haber: Damla Oya Erman

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenerek, kendinizi ve sevdiklerinizi güvende tutabilirsiniz.

Deprem anında yapılması gerekenler

Panik yapmayın: Deprem anında sakin kalmak çok önemlidir. Panik yapmadan kendinizi ve etrafınızdaki insanları kontrol altında tutmaya çalışın.

Kapalı alanlarda kalın: Eğer kapalı bir alandaysanız, sarsıntı geçene kadar kapalı alanda kalmalısınız. Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun.

Açık alanlara çıkın: Eğer açık alandaysanız, elektrik direkleri, binalar gibi tehlikeli yapıların yanına gitmekten kaçının. Açık ve güvenli bir alana çıkın.

Asansör kullanmayın: Eğer asansördeyseniz, anında durdurun ve kapıları açın. Asansör kullanmak deprem anında tehlikeli olabilir.

Deprem sonrasında yapılması gerekenler

Yangın ve gaz kaçağı kontrolü: Deprem sonrasında yangın veya gaz kaçağı riskine karşı dikkatli olun. Kokuları ve dumanı kontrol edin. Herhangi bir tehlike tespit ederseniz hemen yetkililere bildirin.

Güvende olduğunuzdan emin olun: Depremin ardından güvende olduğunuzdan emin olun. Etrafınızdaki tehlikeleri gözlemleyin, sallanan nesneler veya çatlak duvarlar gibi tehlikelerden uzak durun.

Acil durum çantası: Evde veya arabanızda acil durum çantası bulundurun. İçerisinde temel ilaçlar, su, yiyecek, el feneri gibi malzemeler bulunmalıdır.

Haberleri dinleyin: Radyo veya televizyon gibi haber kaynaklarından güncel bilgileri takip edin. Yetkililerin talimatlarını dikkatlice dinleyin.

İlk yardım bilgisi: İlk yardım bilgisi sahibi olmak, kendiniz ve başkaları için hayati öneme sahiptir. Acil durumda ilk yardım müdahalesi yapabilme yeteneği kazanmak için eğitim alın.

Ailenize haber verin: Ailenizin ve yakınlarınızın durumunu bildirmek için iletişim kanallarını kullanın. Telefon hatları genellikle yoğunluktan dolayı çıkabilir, bu yüzden kısa mesajlar veya sosyal medya gibi iletişim yöntemlerini deneyin.

Deprem anında ve sonrasında soğukkanlılığınızı koruyarak, doğru adımları atarak güvende kalabilirsiniz. Bu önemli ipuçları sayesinde deprem anıyla başa çıkmak ve sonrasında hayatta kalmak mümkün olacaktır.