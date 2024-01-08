Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, Sağlık Bakanlığı tarafından 49 bin metrekarelik alana Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Lojistik Merkezi kuruldu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Bingöl'de yıllar içerisinde çok sayıda deprem meydana geldi.

En çok can kaybının yaşandığı deprem 22 Mayıs 1971'de gerçekleşti. 6,8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü, 9 bin 111 bina hasar gördü.

Kentte son büyük deprem ise 1 Mayıs 2003'te kaydedildi. 6,4 büyüklüğündeki depremde 174 kişi hayatını kaybetti, 520 kişi yaralandı.

Türkiye'de UMKE hizmetleri kapsamında deprem tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Bingöl ve Muş 12. bölge olarak belirlendi.

Bunun üzerine Bingöl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan, deprem açısından riskli olduğu tespit edilerek boşaltılan ve yıkılan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu 49 bin metrekarelik alana Sağlık Bakanlığının onayıyla UMKE Lojistik Merkezi kuruldu.

Söz konusu alanda eğitim araştırma hastanesi niteliğinde konteyner ve çadırlardan oluşan 200 yataklı sahra hastanesi, helikopter pisti, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Birimi, tam donanımlı lojistik merkez kuruldu, araçlar konuşlandırıldı.

UMKE eğitim faaliyetlerinin de yapılacağı lojistik merkez, ihtiyaç halinde ülkenin her bölgesinde ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koordinesinde uluslararası alanda da hizmet verecek.

Lojistik merkez bu kapsamda geçen ay Libya ve Mısır'a da personel desteği sağladı.

"Kriz koordinasyon merkezi oluşturduk"

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tosun, kentte UMKE hizmetlerini olabildiğince artırmaya ve güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

DSÖ-Emergency Medical Teams (EMT) programı kapsamında UMKE ATAK birimleri de kurulacağını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Bu ATAK birimleriyle birlikte diğer bölgelerden gelen personele yönelik de burada eğitimler düzenleyebileceğiz. 200 yataklı eğitim araştırma hastanesi modelinde bir ameliyathanesi, bir acil birimi olan ve orta alana doğru açılıp, çadır kurabileceğimiz büyük bir hastanemiz de şu anda hizmete hazır bir şekilde beklemekte. Olası bir afet anında burayı hizmete alabileceğiz. Bunun yanında yine bu alanda kriz koordinasyon merkezi oluşturduk ve SAKOM dediğimiz Sağlık Bakanlığı ile ilk iletişim halinde olduğumuz birimimizi de buraya taşımış bulunduk. Herhangi bir afet anında direkt kapıları açıp hizmet verebilecek duruma geldik. UMKE gönüllülerine eğitimlerini burada konaklayarak verebileceğiz. Yine heliport da (Helikopterlerin iniş, kalkış ve yer hareketlerini tamamen veya kısmen yapabilmelerine elverişli alan) olası bir afet durumunda gelecek depremzedelere destek sağlamış olacak."

"İlk biz başardık"

Tosun, lojistik depoların da yenilendiğini dile getirerek, Sağlık Bakanlığının tedarik ettiği her türlü yardım malzemesini, artık lojistik depodan Libya ve Mısır gibi bölgelere gönderebileceklerini belirtti.

Uluslararası bir durum olduğunda Dünya Sağlık Örgütü ile görüşmeli olarak, onların bilgisi dahilinde hem personel desteği hem de lojistik desteğin sağlanabileceğini ifade eden Tosun, "Bingöl'de alanımız yeterli olduğu için Türkiye'de heliportu, sahra hastanesi, eğitim alanı, lojistik deposu olan merkezi açmayı ilk biz başardık. Bingöl dışında diğer iller de kendi lojistik depolarını oluşturmaya çalışıyor. Biz sadece hızlı başardık, alanımız olduğu için. Gelecekte bu yaygınlaşacak. Aynı şekilde diğer iller de bu şekilde hizmet verecek." dedi.