Kahramanmaraş

Depreme Onikişubat ilçesindeki Gitmişoğlu Apartmanı'nın 4. katında ailesiyle yakalanan Enes Çetinkaya, yaklaşık 7 saat enkaz altında kalarak yaralandı.

Depremde annesi Gülsüm Çetinkaya'yı (36) kaybeden Enes, ayağında oluşan kırık ve ezikler nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldı.

İzmir'de özel bir hastanede gördüğü 2 aylık tedavi sonrası kendi imkanlarıyla da çalışarak sağlığına kavuşan ve yeşil sahalara dönmeyi başaran Enes, futbolla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Enes Çetinkaya, depremde annesini kaybettiği için büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Deprem sonrası evlerinin yıkıldığını ve enkaz altında büyük korku yaşadığını ifade eden Çetinkaya, "Depremle birlikte uyandım. Her taraf toz dumandı. Bayılmışım sanırım sonra yeniden kendime geldim. Hepimiz aynı yerdeydik babam, ablam, ben ve annem. Babamın ayağının kırıldığını gördüm. Annem sol tarafımdaydı, o hiç uyanmadı. Ablam babama yardım etmeye çalıştı. Yaklaşık 5 saat sonra akrabalarımız geldi. Onların da yardımıyla ilk ben çıktım. Daha sonra hemen hastaneye götürdüler." dedi.

Kahramanmaraş Gençlikspor Kulübünün 14 yaş takımında orta sahada forma giyen Enes, ayağındaki kırıklar ve ezik nedeniyle yeniden futbol oynayamayacağının söylendiğini ifade ederek, "Yaklaşık 2 ay İzmir'de tedavi gördüm. Nisan ayına kadar tekerlekli sandalye kullandım. Tedaviden sonra yürümeye başladım yavaş yavaş. Ayağımı yeniden güçlendirmek için evde kendim çalışmalar yaptım. Eylül ayında yeniden futbol oynamaya başladım. Okuluma da döndüm. Antrenmanlara çıkmaya başladım. Maçlarda da oynadım." diye konuştu.

Milli sporcu olmak istiyor

Yaklaşık 8 yıldır futbol oynadığını, futbola dönebildiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Enes, annesini kaybetmenin acısını içinde hep yaşasa da futbol oynayarak mutlu olduğunu belirtti.

Enes, "Futbolla acılarımı unuttum. Top oynamayınca annemin ölümü hep aklıma geliyordu, üzülüyordum. Arkadaşlarımla burada mutluyum. Futbola çok seviyorum. Gelecekte milli bir sporcu olmak istiyorum. Beden öğretmeni olmak istiyorum. Mücadelemi sürdürüyorum. Hedefi olan insanlar futbolcu olabilir ben de olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörlerinden Veysel Çokyiğit ise Enes Çetinkaya'nın tüm sporcuları gibi çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Enes depremde annesini kaybetmiş bir çocuğumuz. Kendisi de enkazdan 7 saat sonra çıktı. Babası Enes'i yaşadıklarından dolayı futbola göndermek istemiyordu ama biz ve Enes çok mücadele verdik tedavileriyle beraber. Psikolojik olarak Enes'i buraya kazandırdığımız için mutluyuz. Enes'le birlikte şampiyonluk maçını kazandığımız için ayrıca mutluyuz. Bu sahaya kazandırdığımız çocuklarımıza depremi unutturabildiysek, bizim için önemli olan o." diye konuştu.

Sağlığı da psikolojisi de düzeldi

Deprem ve kayıplarının yanı sıra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Enes'in üzgün ve içine kapanık olduğunu belirten Çokyiğit, şöyle devam etti:

"Psikolojik olarak da çok uğraştık ama şu an o kadar mutlu ki... Sürekli antrenmanlara katılıyor. Antrenmanlara en fazla katılan sporculardan birisi Enes. Takım şu an şampiyon oldu. Psikolojik olarak da atlattı diyebiliriz. Tabi anne acısı atlatılmaz ama biz bunu sporla, futbolla elimizden geldiği kadar atlatmaya çalıştık. Şu an çok mutlu. İnşallah daha iyi olacak."

Çokyiğit, Kahramanmaraş'ta 14 yaş altı takımında il birincisi olduklarını, bölge şampiyonasında kenti temsil edeceklerini sözlerine ekledi.