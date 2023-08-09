Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yıkılan, 21 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Gölgeler Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar İhsan Ç. ve Mehmet Necati G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bina inşaatının 1991'de tamamlandığı, mimari proje müellifinin ve fenni mesulün İhsan Ç, müteahhidinin de Mehmet Necati G. olduğu anlatılan iddianamede, yıkılan binada enkaz kaldırma çalışmaları sürerken görevlendirilen bilirkişi heyetinin olay yerinde inceleme yaptığı ve numune aldığı belirtildi.

İddianamede, aralarında mühendislik fakültesinden iki profesörün de yer aldığı 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verildi.

Bina inşaatında kullanılan malzemenin kalitesiz olduğuna işaret edilen raporda, "Alınan numunelerde yapılan incelemede betonun dere kumundan yapılmış olduğu, dere kumunun herhangi bir eleme ve agrega dane çaplarının düzenlenmesi yapılmadan olduğu ve usule aykırı şekilde kabul edilemez boyutlarda dere çakılı kullanıldığı ve azami dane çapının 20 santimetre ebatlarına çıktığı gözlemlenmiştir." denildi.

"Betonun çok kötü olması sebebiyle aynı kütleden 3 numune alınamamıştır"

Beton sınıfının belirlenmesi için gerekli beton numunelerinin uygun görülen yerlerden alınması için olay yerine gidildiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Uygun görülen yerlerden örnekler aldırılmıştır ancak betonun numune alınamayacak derecede kötü olması sebebiyle dağıldığının görüldüğü, alınabilecek miktarda numunenin alındığı, her ne kadar aynı kütleden 3'er numune alınması gerekiyor ise de betonun çok kötü olması, yapının çok kırılgan olması ve yapının çok fazla parçalara ayrılmış ve hasar görmesi sebebiyle aynı kütleden 3 numune alınamamıştır. Bilirkişi heyetince olay yerindeki bina yıkıntısından beton kalitesinin çok kötü olması nedeniyle her ne kadar daha fazla numune alınması için girişimlerde bulunulmuş ise de betonun çok kötü olması ve yapının çok fazla parçalanması sebebiyle daha fazla numune alınamamıştır. Yine aynı sebepten ötürü aynı kütleden 3'er numune alınamamıştır. Bu husus fotoğraf ve video ile kayıt altına alınmıştır. Toplamda 4 beton numunesi alınamamıştır. Yani 13 beton numunesi için karot yapılmış ancak 9'u sağlam çıkmıştır."

Binada bulunan kolonun kesildiği iddiasının doğru olup olmadığının yapının tamamen enkaza dönmesi sebebiyle tespit edilemediği kaydedilen raporda, "Kolon kesimi söz konusu olmasa bile yapının düşük beton kalitesi, kötü demir işçiliği ve asmolen tavan kullanılmış olması sebebiyle çökmüş olması olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bu durumu destekleyen önemli bir husus yapının çevresinde bulunan yüzlerce apartmanda bir göçme görülmemiş olmasıdır. Bu şekliyle herhangi bir kolon kesilmemiş olsa bile bu yapının yukarıda belirtilen nedenlerle özellikle beton kalitesi ve donatı işçiliği hataları sebebiyle yıkıldığı kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Binayı yasal mevzuata uygun inşa etmemişler

İddianamede, binanın statik ve mimari projeleri arasında uyumsuzluklar bulunduğu, bina yapımında kullanılan betonun çok kalitesiz olduğu anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Gölgeler Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu ve mimari proje müellifi olan şüpheli İhsan Ç. ve bina sahibi ve müteahhidi olan Mehmet Necati G'nin meslekleri ve bina yaptırmanın verdiği sorumluluk gereği tüm riskleri bilmelerine, ülkemizin deprem kuşağı içerisinde olması ve daha önce ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rağmen, meydana gelebilecek bir deprem neticesinde Gölgeler Apartmanı'nın dönemin mevzuatına uygun olarak inşa edilmemesi durumunda yıkılabileceğini öngörecek durumda oldukları halde söz konusu binayı yasal mevzuata uygun olarak inşa etmemeleri sebebiyle bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulü gerekmektedir.

Şüphelilerin, Gölgeler Apartmanı'nı bilirkişi raporlarında belirtilen eksik ve kusurlarla inşa ederek ve yine şüpheli Mehmet Necati G'nin bina tamamlandıktan sonra binanın yıkılmasında etkili olabilecek tadilatlar yaparak suç tarihinde meydana gelen deprem neticesinde yıkılan binada 21 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve 8 vatandaşımızın yaralanmasına neden olmaları sebebiyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri ve haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmaktadır."

AA