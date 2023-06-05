İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 6 Şubat Depremi’nin kültürel mirasa etkilerini değerlendirmek üzere, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD) ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) desteğiyle düzenlenen panele ev sahipliği yapıyor. “6 Şubat Depremi ve Sarsılan Mirasımız: Yaşayanlar Anlatıyor” başlıklı panel 8 Haziran Perşembe günü 16.30 – 20.00 arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek.

Depremi bekleyen İstanbul’a dersler

6 Şubat Kahramanmaraş ve 21 Şubat Antakya merkezli depremler ve binlerce artçı sarsıntı, büyük kayıplara ve acılara neden olurken bölgenin eşsiz kültür mirasına da zarar verdi. Pera Müzesi’ndeki panelde, müzelerin bu büyük doğal afet karşısında varlıklarını sürdürme çabaları ve bulundukları bölgede yaşamın normale dönmesine verecekleri katkı, 6 Şubat Depremi’ni yaşayan ve sonrasında kurtarma, emniyete alma, hasar tespiti ve iyileştirme çalışmalarını yürüten müzeciler tarafından birinci ağızdan paylaşılacak. Bu güncel deneyimlerin özellikle, İstanbul gibi kendi depremini bekleyen bir kentte, kültür varlıkları ve müzecilik alanında çalışan uzmanlara ışık tutması amaçlanıyor.

Müzeciler deprem bölgesinden bildiriyor

MMKD’den Dr. Gül Pulhan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün Kazı ve Müzelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun, Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş ve Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, depremin hemen ardından yürüttükleri çalışmaları anlatacak. Hatay Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünal ve deprem bölgesinde görevlendirilen Kocaeli Müzesi Müdürü Serkan Gedük, deprem esnasında ve sonrasında müzelerde yaşananları paylaşacaklar. Deprem bölgesinde “enkaz arkeolojisi” çalışmalarını yöneten Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Aslan ise kurtarma çalışmalarını ve deneyimlerini aktaracak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI